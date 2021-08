Mäletatavasti tegi kultuuriministeerium talvel ettepaneku olümpiakoondislased eelisjärjekorras vaktsineerida, kuid sotsiaalministeeriumi poolt leiti, et see poleks aus ning plaanile tõmmati pidurit. Kevadel haigestus Seim aga koroonaviirusesse ning ta ei saanud sõita Moskvasse EM-ile, kus jagati lõplikult välja Tokyo olümpiapiletid. Nii jäigi Seimil olümpial võistlemata. Olümpiamängude tase oli aga selline, et Seim oleks pronksmedali võitnud justkui möödaminnes.