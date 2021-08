Vasalemma rallikrossil sõidavad ka vormelid

Laupäeval toimuv rallikross on austusavaldus kõigile neile, kes on Vasalemma autodroomi sünni, arendamise ja seal korraldatud võistluste taga. Lisaks vormelite näidissõidule on välja pandud Vasalemma rallikrossi hiilgeaegadel 1980-ndatel kasutuses olnud võistlustehnika. Esinevad omaaegsed tippsõitjad Raido Rüütel ja Vello Õunpuu, samuti tolleaegne Harju KEK-i ralliklubi juht Toomas Diener. Sõna saab Eesti Autospordi Liidu president Toivo Asmer.