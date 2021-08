Hollandi jalgpallikoondise peatreeneriks nimetati taas Louis van Gaal

Taas koondise peatreeniks saanud van Gaal on varem juhtinud meeskonda ka aastatel 2000-2002 ning 2012-2014.

Mees on juhtinud ka Manchester Unitedi, kuid 2016. aastal otsustati ta vallandada. Pärast seda pole van Gaal ühtegi meeskonda juhtinud, kuid nüüd on taas see võimalus.