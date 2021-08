KÜMNEVÕISTLUSE SPIKKER | Kuld ja hõbe peaksid olema jagatud. Kas 21-aastane austraallane saab tõesti pronksi? Uibo võib tõusta esikümnesse

* Karel Tilga vigastas võistluse eel tagareit ega saa täie jõuga pingutada. Johannes Erm on hüppeliigese vigastusest küll taastunud, aga esimesed alad näitasid ära, et tippvormis ta ei ole. Ka Maicel Uibo tunnistas, et traumad on häirinud ettevalmistust.