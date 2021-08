Ariake Urban Sports Parkil rula pargisõidus pronksile tulnud Browni edestasid finaalis vaid jaapanlased Sakura Yosozumi (19) ja Misugu Okamoto (15). Brown oli enne kolmandat ehk otsustavat run'i neljandal kohal, tehes siis 56,47 punkti väärilise soorituse. Sellest piisas, et võita noorima sportlasena Suurbritannia ajaloos olümpialt medal.

"See oli ülivõimas finaal. Kõik tüdrukud esinesid vägevalt, see oli hullumeelne," rõõmustas 13-aastane Brown Daily Mail vahendusel. "Ma ei suuda seda uskuda. Medali võitmine ei tundu reaalne. Ma ei jõua ära oodata, et saaks seda perekonnale ja sõpradele näidata."

Eluohtlik vigastus

Brown esindab Suurbritanniat, kuid ta sündis Jaapanis Miyazakis.