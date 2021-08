E-autosport naasis suvepausilt

Ross lisas, et alakomitee tegeleb ka võimalusega, et lisada meistrivõistlustele uusi alasid, kuid lubadusi veel ei anna. „Tegeleme tasapisi selle teemaga,“ ütles ta.

2021. aasta on esimene, mil e-autospordis antakse välja Eesti meistritiitlid. „Tase on suhteliselt kõrge ja üllatavalt võrdne, seda eriti arvestades asjaolu, et enamik osalejaid on ju e-spordis uustulnukad, mitte profid,“ sõnas Ross. „Samas on neil tulnud kohaneda kiiresti tingimustega, millega on harjunud tippsõitjad nagu Risto Kappet ja teised.“