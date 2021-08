Verstappen: olen endiselt F1-sarja kõige kiirem piloot

"Ma näen olukorda nii. Ma suudan endiselt teistest kiiremini sõita. Olen täiesti kindel, et olen kiirem kui Lewis. Ma pean nii mõtlema, sest ilma selle mõtteviisita oleks parem kodus olla. Ma arvan, et aasta alguses ol Mercedes ja Red Bull võrdsed, Nüüd on nad meist natuke ette pääsenud. Kui autod on jälle võrdsed suudan ma selle vahe ise leida," ütles Verstappen enesekindlalt.

Verstappeni sõnul on tiimide vahe näha kõige paremini võistkondade teiste sõitjate järgi. "Mercedese sõitjad Lewis Hamilton ja Valtteri Bottas olid Ungaris kvalifikatsioonis suhteliselt võrdsed. See annab aimdust, et neil töötas kõik hästi. Meil on asjad natuke teistmoodi. Kui auto on hea on Sergio Perez poodiumikonkurentsis, kui auto on halb, on tal märksa raskem," selgitas Vertsappen.