DELFI TOKYOS | Viimane aeg lapsele rula osta! Naiste pargisõidu medalivõitjate keskmine vanus 14, poodiumil vaid jaapanlannad

"Olen väga õnnelik, et võitsin rula pargisõidu olümpiamängude esimese kuldmedali. Arvan, et järjestikused 540'd oli põhjus, miks ma täna parima skoori sain," kommenteeris olümpiavõitja Yosozumi. "Loodan, et rulasõit saab tänu Jaapani koondise tugevatele esitustele Jaapanis väga populaarseks. Tänan kõiki, kes mind on toetanud: pere, sponsoreid ja kõiki. Nüüd tahan minna koju ja süüa midagi maitsvat."

Sky Brown viimase sõiduga poodiumile tõusmisest: "Olen nii õnnelik. See oli uskumatu ja tundub veel praegugi nagu uni. Kukkusin kaks korda kickflip indy't tehes ning mõtlesin, et pean selle ära tegema. Ma ei arvanud, et see mul õnnestub, aga õnnestus! On hullumeelne [jagada poodiumit oma hea sõbra Yosozumiga]. Kõik olid imelised ja nii head. Olen kõigi üle uhke."