Transsooline tõstja Laurel Hubbard lõpetab karjääri

Vaatamata sellele, et ta oli esimene transsooline olümpiasportlane ei tunne ta ennast teistele eeskujuna, aga pidas enda osalemist siiski oluliseks sammuks edasi. "Loodan, et minu osalemine Tokyos on teistele julgustuseks. Inimesed, kellel on elus raske saavad sellest jõudu juurde. Me siseneme uude maailma, kus on rohkem mõistmist," ütles tõstja oma osalemise kohta olümpial.