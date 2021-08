Karsten Warholm kritiseeris imetosse: see röövib meie spordilt usaldusväärsuse

"Ta (Benjamin) valis tossud, mida ma vihkan. Ma ei tea, miks peab midagi sprindisussi alla panema," vihjas Warholm imetossude vetruvale tallale. "Kui jalanõu muuta batuudiks, siis arvan, et see on bull***t ja see röövib meie spordilt usaldusväärsuse."

Benjamin teatas Warholmi kriitika peale, et ta jookseb väga kiiresti kõigi jalatsitega. "Ma võin kanda erinevaid tosse ja ikkagi kiiresti joosta. Keegi ei tee seda, mida me just tegime. Võite olla Kevin Young, Edwin Moses - suur lugupidamine nende poiste vastu -, kuid nad ei suuda joosta aegu, mida me just tegime. See on tõesti kiire rada, see tundus hea, tingimused olid tõesti head," ütles ameeriklane.