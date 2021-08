Austraalia olümpiasportlased tekitasid probleeme nii olümpiakülas kui tagasilennul koju

Austraalia Olümpiakomitee presidendi Matt Carrolli sõnul oli nende sportlaste käitumine täiesti vastuvõetamatu. "Kuigi ühtegi ametlikku kaebust pole lennufirma poolt meieni jõudnud, teadvustati komiteed meie sportlaste halvast käitumisest. See on väga pettumust valmistav. Nii ragbi kui jalgpallimeeskond on siiralt vabandanud ja mulle kinnitanud, et selline käitumine on ka nende arvates täiesti vastuvõetamatu," rääkis Carroll.