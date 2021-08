Pärnu Sadam sõlmis uueks hooajaks lepingu Nigeeria olümpiakoondise algsesse nimekirja kuulunud ääremängijaga

Peatreener Heiko Rannula sõnas värske täienduse kohta klubi Facebooki lehel: “Tegemist on liikuva ja atleetliku mängijaga, kes on võimeline katma kaitses erinevaid positsioone ja on rünnakul väga hea pick & roll mängija. Omab korralikku keskpositsiooniviset ja päris vabaks ei saa teda ka kolmesejoone taga jätta. Eelkõige ootan temalt head tööd kaitses ja lauas. Rünnakul sobib ta hästi kiire tempoga mängu, kus tema atleetlikkus kõige paremini esile tuleb.”