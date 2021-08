Kontinendi meistrivõistlused: Iraan kinnitas favoriidi staatuse

Leedu ja Kosovo koondised võtsid oma gruppides viimsed kohad ning vastavalt reglemendile selgitasid omavahelises kohtumises välja turniiri nõrgima meeskonna. Vaatamata sellele, et need koondised viimaseks osutusid, ei saa rääkida sellest, et nad oleksid turniiril läbi kukkunud: kosovlased suutsid sensatsiooniliselt Tailt punkte võtta (6 : 6), Leedu mängis aga hoopiski Egiptuse üle (4 : 2). Tundus, et mängus seitsmenda koha eest saab Kosovo lõpuks turniiril võidu maitset tunda: Balkani koondis alustas enesekindlalt ja isegi juhtis pärast esimest poolaega seisuga 1 : 0, kuid leedukad võtsid teisel poolajal hoogu tunduvalt juurde, murdsid kohtumise käigu ja saavutasid lõpliku edu tulemusega 3 : 2. Seega saavutas balti meeskond kaks võitu turniiri neljas mängus ja tuli seitsmendale kohale.