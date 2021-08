22aastane ujuja Michael Andrew ja pikamaajooksja 35aastane Galen Rupp on sportlased, kes on Tokyo olümpiamängudel jäänud silma omapärase tervisetrendiga, mida kutsutakse verevoolu takistustehnikaks ehk kaatsu. Vaata videost, milles see täpsemalt seisneb ja mis on selle mõju tervisele!