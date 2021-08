OTSEBLOGI JA FOTOD | Tilga katkestas teivashüppes. Uibo hüppas isikliku rekordi ja möödus Ermist, Warner ründab 9000 punkti

Kõik kolm stardis olevat eestlast jäävad viie ala järel oma isikliku rekordi graafikutele alla. Maicel Uibo jooksis 100 m 11,23, hüppas kaugust 7.37, tõukas kuuli 13.95, hüppas kõrgust 2.02 ja läbis 400 m ajaga 50,82. Viie alaga oli tal koos 4018 punkti. Teisel päeval jätkas ta 110 m tõkkejooksus 14,83ga, kettaheites 46.38ga ja ületas teivashüppes isikliku rekordi 5.50. Oma rekordigraafikule kaotab ta üle 300 punkti, on 12. kohal ja liigub 8300 punkti suunas. Uibo tunnistas pärast kolmandat ala, et kiirust napib. Miks? „Nagu kümnevõistlejal ikka, vigastusi on siin ja seal... neid on olnud hunnikuga," vastas ta.