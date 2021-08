BLOGI JA FOTOD TOKYOST | Eestlased kaotasid avapäeva viimase alaga punkte veelgi, medalipretendent katkestas 400 m jooksus!

Kõik kolm stardis olevat eestlast jäävad viie ala järel oma isikliku rekordi graafikutele alla. Maicel Uibo jooksis 100 m 11,23, hüppas kaugust 7.37, tõukas kuuli 13.95, hüppas kõrgust 2.02 ja läbis 400 m ajaga 50,82. Viie alaga on tal koos 4018 punkti. Oma rekordigraafikule kaotab ta 299 punkti, mis lubab veel liikuda 8300 punkti kanti. Uibo tunnistas pärast kolmandat ala, et kiirust napib. Miks? „Nagu kümnevõistlejal ikka, vigastusi on siin ja seal... neid on olnud hunnikuga," vastas ta.

Karel Tilga jooksis 100 m 11,31, hüppas kaugust 6.77, tõukas kuuli 15.25, hüppas kõrgust 2.02 ja läbis 400 m ajaga 50,48. Ta on kogunud 3973 punkti. Oma rekordigraafikule kaotab ta juba 382 punkti, kuid ilmselt koguneb miinuseid juurde, sest tema võistluse rikkus soojendusel tekkinud reie tagakülje vigastus. „Starti minnes teadsin, et midagi head ei tule ja ei tulnudki. Sellises seisus ei saa sajaprotsendiliselt sprintida ja hüpata," tõdes ta pärast kolme ala.

Johannes Erm läbis viis esimest ala nii: 11,04, 7.36, 14.60, 1.99, 48,25. Ta on kogunud 4208 punkti. Oma graafikule jääb ta alla 305 punktiga. Ta võib liikuda 8150 punkti kanti, kuid ilmselt koguneb miinuseid veelgi. Arvestades teda kevadel tabanud vigastust, on oluline olümpial võistlus lõpuni teha. "Areen on nii võimas, et saab võistlust nautida. Sajas meetris ei saanud pakkudelt välja, aga kõik muu on väga ilusti välja tulnud," rääkis Erm.