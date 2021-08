Korvpalli rahvuskoondise abitreener Reinbok ära jäänud kontrollturniirist: me ei loobunud kergekäeliselt

Eelmisel nädalal sõnas koondise peatreener Jukka Toijala pärast kohtumist Islandiga, et see, kas koondis saab sõita Soome turniirile, sõltub kõik Soomest endist, sest neil oli tol hetkel probleeme COVIDI protokolli täitmisega.

Paar päeva hiljem andis aga Eesti rahvuskoondis mõista, et turniirile jääb siiski suuresti minemata sellepärast, et eestlaste vigastused ja koduklubiga liitumised on jätnud oma jälje.

Koondise abitreener Indrek Reinbok sõnas, et meeskonnale olid küll teada mängijad, kes peavad koduklubidesse naasma, kuid neil püsis lootus, et parasjagu vigastustega maadlevad mängijad taastuvad kiiremini ja saavad meeskonnaga liituda.

"Meil tõesti oli muresid mängijate vigastustega ja me tegime nendega laupäeval testkatseid, et näha, kas äkki ikka on võimalik Soome minna. Paraku läks nii," sõnas Reinbok.

Abitreener sõnas ka, et kergekäeliselt aga sellest turniirist ei loobutud, sest koondis proovis viimase momendini.

"Võimalus mingisugune koondis kokku saada on alati olemas, aga positsioonide mõistes oleks see väga balansist väljas olnud," kinnitas koondist abistav Reinbok. Abitreener ütles ka, et minna kohtumistele vastu pooliku koosseisuga ei täidaks nii koondise eesmärki kui ka poleks aus vastaste suhtes.

"Minna sellise eksperimentaalse koosseisuga poleks vastaste puhul korrektne olnud."

Pettumus on aga sellegipoolest suur nii fännidel kui ka rahvuskoondisel endal, sest mängud Soome ja Taani vastu oleks igati kasuks tulnud.

"Iga mäng, mida saame oma noore koosseisuga koos mängida, on kindlasti järgmiseks aastaks vajalik," ütles Reinbok, vihjates loomulikult eesseisvale Euroopa meistrivõistluste finaalturniirile.

Õnneks aga koondisesuvi siiski veel täielikult ei lõppe, sest mängijad, kes pole oma koduklubide juurde naasnud, saavad koondise personaliga treenimist jätkata.

"Mängijad, kelle koduklubides tegevus toimub läksid küll ära, aga teised saavad edasi töötada," sõnas Reinbok.