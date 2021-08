Iluuisutamise EM Tallinnas: algas piletimüük 2022. aasta Eesti ühele suuremale spordisündmusele!

Tallinna EM on 12.-16. jaanuarini ja Euroopa sportlastele on see viimaseks suurvõistluseks enne kolme nädala pärast Pekingis algavaid olümpiamänge.

"Meil on hea meel, et Uisuliit usaldas EM piletite müügi meile, Piletitaskule. EM-piletite müük on Piletitasku teekonna järjekordne teetähis ja nüüd on meie ning uisuliidu ühistes huvides, et ühe atraktiivsema spordiala piletid ja emotsioonid viia maksimaalselt paljude inimesteni," kinnitas Piletitasku juht Indrek Poolak.