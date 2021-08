Koondise mängujuht Sten Sokk liitub TalTechi ridadega

Eesti meeste korvpallikoondise mängujuht on TalTechi sõnul suurte kogemustega söödumeister ja meeskonna jaoks uueks hooajaks hea täiendus.

Sten-Timmu Sokk ise sõnas klubi sotsiaalmeedia vahendusel, et TalTech tundus võistkonnana kõige huvitavam valik ja tähtis roll otsuse juures oli võimalus karjääri jooksul vähemalt korra vennaga ühes meeskonnas mängida, mis vihjab, et ilmselt on ka Tanel Sokk meeskonnas uuel hooajal olemas.