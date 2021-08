OTSEBLOGI TOKYOST | Kas keegi suudab väärata Duplantise võitu teivashüppes? Kas Miller-Uibo võidab nende mängude esimese medali?

Hommikupoolikul pääses Miller-Uibo 400 meetri jooksu poolfinaali eelvõistluste teise ajaga 50,50. 200 m finaali stardinimekirja isiklike rekordite arvestuses on ta kolmas ameeriklanna Gabrielle Thomase (21,61) ja jamaikalannast Rio olümpiavõitja Elaine Thompson-Herahi (21,66) järel 21,74-ga. Thomase ja Thompson-Herah nimetatud ajad on ka maailma hooaja edetabeli kaks tipptulemust. Miller-Uibo hooaja tippmark 22,03 on selles arvestuses alles üheksas.

Kergejõustikuõhtu teine nael on meeste teivashüpe, kus kõik pilgud on maailmarekordiomaniku (6.18) Armand Duplantise peal, kes läheb püüdma Rootsile Tokyo olümpialt teist kuldmedalit - esimese võitis Eesti loodenaabritele kettaheitja Daniel Stahl. Võitluseta ei anna kindlasti olümpiatiitlit käest Rios võidutsenud brasiillane Thiago Braz da Silva, kes hoiab tollest päevast enda käes ka olümpiarekordit 6.03. Oma sõna on sekka öelda ka Prantsuse veteranil Renaud Lavilleniel. Maagilise kuue meetri piiri on oma karjääris ületanud ka poolakas Piotr Lisek (6.02) ja ameeriklane Kc Lightfoot (6.00).