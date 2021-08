DELFI TOKYOS | Õnnelik treener ja isa Taivo Mägi: kui mul poleks maski ees, näeksite mu naeratust

Rasmus Mägi parandas Tokyos kahel korral enda nimel olnud Eesti rekordit. Poolfinaalis jooksis ta tõketega staadioniringi 48,36 sekundiga. Finaalis oli tulemus 48,11. „Rasmus on mees, kes annab tähtsatel hetkedel endast maksimumi. Tulemused näitavad, et ta oleme teinud õigeid valikuid, ta on sammu edasi astunud," sõnas Taivo Mägi.

Taivo Mägi hinnangul oli Rasmus Tokyos elu parimas vormis. „400 m tõkkejooks on raske ala ja sööb sind vaimselt. Samas ma ei kahtle, et ta peab ühe olümpiatsükli veel ilusti vastu," märkis ta. „Peame edasi liikuma samm-sammult. Järgmisel aastal on EM ja MM. Vaja on vahele õnnestumist, mis aitaks edasi astuda. Selle hooaja järel peaks võtma natuke pikema puhkuse."