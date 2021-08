Valgevene jooksja Tsimanovskaja abikaasa: meid ei huvita opositsiooniliikumine

Tsimanovskaja sattus rahvusvahelise meedia tähelepanu keskpunkti, kui selgus, et Valgevene olümpiadelegatsiooni juhid sundisid teda pärast nende aadressil tehtud kriitilist videopostitust Tokyost lahkuma. Kuna valgevenelanna keeldus Minskisse naasmisest, viibib ta hetkel Poola saatkonnas Tokyos, sest talle on antud Poola humanitaarviisa.

"Ma ei uskunud, et see nii tõsiseks läheb. Tegin lahkumisotsuse pikalt mõtlemata," lausus Zdanevitš, kes on ka ise tippsportlane.