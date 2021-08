Imeaja jooksnud Karsten Warholm: see oli lähim täiuslikule tõkkejooksule

"See oli hullumeelne. See oli ilma kahtlusteta mu elu tähtsaim hetk," sõnas rõõmust särav Warholm jooksu järel ajakirjanikele.

"Sisendasin endale jooksu eel, et pean meeles pidama kogu seda tööd, mis olen sellesse pannud. Ma ei suuda seda sõnades väljendada, kui tähtis see mulle on. Olen sellest maniakaalselt unistanud ja mõelnud, olen sellest und näinud. Mu medalikollektsioon on nüüd olümpiakulla lisandumise järel täiuslik," jätkas norralane.