Hamilton avaldas Ungari GP-l disklahvi saanud rivaalile kaastunnet

"Mul on Sebist nii kahju. Temaga poodiumi jagada on alati suur au ja ta vääris seda tulemust," sõnas 36-aastane Hamilton sotsiaalmeedia vahendusel.

Vormeliäss sõnas ka, et see, mis Vettel oma tiimiga teeb ja saavutada suudab on hämmastav ning Hamilton ootab juba huviga, et taas rajal kohtuda.