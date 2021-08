Kolmel korral dopinguga põrunud Valgevene kergejõustikujuht kommenteeris skandaalset Tsimanovskaja juhtumit

"Ta (Tsimanovskaja) ei olnud valmis raskel hetkel meie koondisele õlga alla panema ja ma ei arva, et see oli väärikas tegu. Rasketel aegadel peame üksteist aitama ja eriti olümpia ajal," sõnas Tihhon.

Ta lisas, et sport peaks jääma väljaspoole poliitikat. "Spordivõistluste väärtust ei tohiks mingid poliitilised küsimused rikkuda. Antud juhul arvan, et tegemist on spordireeglite rikkumisega. Teiseks on see ka meeskonna poolt lugupidamatu žest tema suhtes, kuigi ta ei käitunud minu arvates inimlikult päris õigesti," jätkas Tihhon.