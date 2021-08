DELFI TOKYOS | Rasmus Mägi: selle jooksu iseloomustamiseks on vähe sõnu: suurim, võimsaim, fenomenaalne

„See on läbi aegade kergejõustiku suuremaid, võimsamaid, fenomenaalsemaid jookse,“ sõnas ta. Warholm kärpis maailmarekordist ligi sekundi, eelmisest tipptulemusest oli kiirem ka teisena lõpetanud Rai Benjamin. „Spetsialistidele, fanaatikutele… päriselt ka hoomamatu aeg 400 meetri tõkkejooksus. Alla 46 sekundi… vähe on asju, mis sõnatuks võtavad, see on üks nendest,“ lisas Mägi.

Teist olümpiat järjest finaalis jooksnud Mägi tunnistas, et võttis endast maksimumi. „Üheksandal rajal on kurv pikk, teadsin, et see hakkab venima. Midagi kerget ei olnud, aga hea oli see, et ees kedagi polnud,“ arutles ta. „Kui punt järele jõudis, tahtsin nendega koos püsida, et ei lase vahet sisse. Aga kui tõkked on veel erineval kohal ja sisemised ületavad tõket enne, muutis see minu kiirust ka väiksemaks.“