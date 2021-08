DELFI TOKYOS | Sloveenia korvpallitiim pakkus vastastele veerandfinaalis suure üllatuse

"See, et Sloveenia nii head kaitset mängis, üllatas meid," tunnistas Saksamaa peatreener Henrik Rödl pärast 70:94 kaotust.

Rödl lisas pressikonverentsil, et Sloveenia lõi tema hoolealused rütmist välja. "Me ei saanud kõiki liikumisi teha, mida tavaliselt. Sellegipoolest suutsime palli liigutada ja meie häid viskajaid leida. Kolmeseid oli tõesti rohkem kui kaheseid (38 vs 25) - Sloveenia kaitse põhjustas seda. Kahjuks ei suutnud me hästi tabada."