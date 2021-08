DELFI TOKYOS | Protest tumedanahaliste ja seksuaalvähemuste tagakiusamise vastu õnnestus

Tumedanahaline ja avalik lesbi Saunders ristas autasustamise järel pea kohal käed – see žest tähendavat ristteed, kus kohtuvad kõik rõhutud. Twitteris säutsus ta: „Kui oled tumedanahaline, LGBTQIA+ või vaimsete probleemidega, siis see medal on sulle.”