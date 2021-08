Rivo Vesiku hoolealused on jõudnud Tokyos veerandfinaali, hästi läheb ka lätlastel

Märkimisväärne on, et Tokyos on veerandfinaali jõudnud ka kaks Läti paari. Meeste hulgas on kaheksa parema hulgas Edgars Tocs ja Martins Plavins ning nende vastaseks Brasiilia paar Alison Cerutti - Alvaro Morais Filho. Tänastes naiste veerandfinaalides on lätlannadest konkurentsis Tina Graudina ja Anastasija Kravcenoka (Naiste veerandfinaalid).