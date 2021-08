Levadia sai UEFA-lt 8000 eurot trahvi

Esimeses ringis eksis Levadia kohtumises St Joseph'siga reegli vastu, kus nõutakse, et kiirabibrigaad peab olema mängul kohal poolteist tundi enne avavilet ja võib lahkuda alles tund pärast kohtumise lõppu. Tollel mängul fikseeriti kiirabiauto hilinemine ja Levadial tuleb selle eest tasuda 5000 eurot.

Iirimaal peetud teise ringi avamängu eest Dundalkiga on Levadiale aga määratud 3000 euro suurune trahv "meeskonna sobimatu käitumise" eest. Ära on toodud, et karistus vastab reeglipunktile 15.4, mis puudutab olukorda, kus meeskond teenib mängu jooksul vähemalt viis kollast kaarti. Täpselt nii palju Levadia mehed neid avamängus ka korjasid.