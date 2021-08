Naiste jalgpalliturniiri suurfavoriit USA langes poolfinaalis

USA ründestaar Megan Rapinoe sõnul tegid nad mängus liiga palju lihtsaid vigu. "Meil polnud täna seda lisakäiku. Liiga palju eksimusi. Ilmselgelt me ei taha Kanadale kaotada. Ma arvan, et ma ise pole kunagi neile kaotanud, seega on see eriti valus. Me polnud turniiril nii head kui me tavaliselt oleme," kommenteeris Rapinoe ameeriklaste esitust Tokyo olümpial.