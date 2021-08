DELFI TOKYOS | Kas 100 meetri jooksu tšempion on itaallane või kodustatud ameeriklane? Nimi ja nahavärv jätavad väga vale mulje

Esmaspäeval Itaalia spordimeediat jälgides tekkis üllatus: esikohal polnudki jalgpall. Tihti on sealsete vutiklubide täiesti suvaliste üleminekute kuulujutud varjutanud ükskõik kui tähtsad päris spordisündmused, aga paistab, et kergejõustikus Jacobsi ja kõrgushüppaja Gianmarco Tamberi 13 minuti jooksul võidetud kaks olümpiakulda sulatasid isegi itaallaste südame.

Kuigi 26-aastane Jacobs pole puhastverd itaallane, läks tema saavutus rahvale korda. Esimest korda tema jooksu näinud telekavaataja võib arvata, et tegu on järjekordse kodustatud ameeriklasega, aga see on tõest kaugel.