Korvpalli rahvusmeeskond jätab hõreda koosseisu tõttu Soome kontrollturniirile sõitmata

“Mängijate erinevad terviseprobleemid, vigastused ja oodatust varasemad koduklubidega liitumised on pannud meid olukorda, kus Soome turniirile minek ei täida seatud eesmärke,” kommenteeris otsust Eesti koondise peatreener Jukka Toijala .

Eriti suur probleem on hetkel pikkade osakonnas. Lisaks niigi pikale taastujate nimekirjale on võrreldes Islandi mänguga Eestil puudu ka Maik-Kalev Kotsar, Henri Drell ja Henri Veesaar. Kaks esimest naasevad koduklubidesse, Veesaar liitub U18 koondisega, et mängida Iisraelis European Challenger turniiri.