2.39 latil. Viimane hüpe.

Itaallane Gianmarco Tamberi ajab maha ja läheb seejärel kallistama Katari tõeliselt kerget kergeatleeti Mutaz Essa Barshimi. Aga mis saab edasi?

Nad on mõlemad ületanud kõik kõrgused kuni 2.37-ni avakatsetel, kuid 2.39-st üle ei saanud. 2.37 oli jõukohane ka valgevenelasele Maksim Nedosekovile, kuid tema pole pääsenud puhaste paberitega.

Kaks esimest on olnud aga absoluutselt võrdsed, seega parim on veel välja selgitamata. „Siin pole midagi teha. Sa võid kallistada ja paluda, et andke meile kaks kulda, me saeme pooleks, aga vastavalt võistlusmäärustele esikohta ei jagata,” sõnas Kanal 2 eetris võistlusi kommenteerinud Timo Tarve, kes on ühtlasi ka Eesti kõrgeima kategooria kergejõustikukohtunik.

Suur oli aga telekommentaatorite ja vaatajate üllatus, kui täpselt nii läkski – ei mingeid ümberhüppeid! Välja anti kaks kulda. Mis siis täpselt juhtus? Millised on reeglid ja kuidas mehed sellise otsuseni jõudsid?