Maikel Astur astub ligi kaheaastase pausi järel Eestis taas võistlustulle

See on esimene kord pärast ligi kaheaastast pausi, kui Asturit saab Eestis võistlemas näha. „Ma pole Eestis võistelnud pikka aega. Kavatsen pakkuda rahvale korraliku esituse ja jätta võidu koju,” ütles Astur Good Newsile.

Ligi kaks aastat on möödas ka viimasest Number One Fight Show’st. „Fight card on seekord minu meelest üks parimaid, mis olnud. Ootan väga Uku Jürjendali ja Fjodor Koltuni lahingut, sest tegu on kordusmatšiga ja raskekaallasi on alati põnev vaadata. Samuti on väga põnevad matšid Žora Akopjan vs Mathieu Tavares ja Wilson Varela vs Vadim Vaskov. Akopjani on alati super näha, kuna tema stiil on nii mänglev ja kõik, mis ta teeb, tundub lihtne ja loogiline. Kahjuks ma ise nende lahinguid ei näe, kuna valmistun enda omaks, aga pärast saan kodus nautida neid hea söögi kõrvale,” sõnas Astur.

Asturi vastane on valitsev WKN-i Euroopa meister. „Stiili poolest on Dbili väga sarnane minuga, kasutab palju põlvi ja hoiab distantsi. Tai poksi tausta tõttu kasutab ta palju jalgu ja pigem üksikuid kätelööke, aga ta on löönud vastaseid pikali ka kätega, mis näitab, et tegemist on kvaliteetse sportlasega,” tunnustas Astur.

Dbili kaotas 10. juulil Bulgaarias WAKO proffide maailmameistrile Sergej Braunile (Saksamaa).

„Viimases matšis jäi ta alla kohtunike otsusega ja tänu sellele kaotusele tahab ta kindlasti tulla vigade parandust tegema, mis sobib mulle ideaalselt. Matš oli neil üpriski võrdne, vastane survestas teda palju. Samuel ei suutnud kasutada ära oma distantsi. Pärast võitlust kirjutas ta sotsiaalmeediasse, et peab parandama ettevalmistust ja esitust,” rääkis Astur.