Hamiltonile vägeva lahingu andnud Alonso: Lewis kurdab pidevalt

Värskemate rehvidega britt püüdis Alonsost mööda saada, kuid hispaanlane tõrjus edukalt endise tiimikaaslase (Alonso ja Hamilton sõitsid McLarenis koos hooajal 2007 - toim) rünnakud. Hamilton, kel läks lõpuks kümmekond ringi, et hispaanlasest mööda saada, kurtis mitmel korral tiimile, et Alonso sõitis liiga ohtlikult.

Alonso tegutsemine aitas tema tiimikaaslasel Esteban Oconil võtta karjääri esimese võidu, sest Hamiltonil jäi lõpuks liiga vähe aega, et prantslane kinni püüda. "Ma ei teadnud, kas sellest piisab, et Esteban võidule aidata. Püüdsin oma positsiooni hoida, aga lõpuks polnud see võimalik," meenutas Alonso.