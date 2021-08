Eesti võidusõitja osales Belgias mainekal kestvussõidul: kahju, et me ei saanud lõpuni tulla

"Kahju, et me ei saanud lõpuni tulla ja oma tegelikku potentsiaali realiseerida. Esimeste tundide keerukustest ja väiksematest ebaõnnestumistest hoolimata leidsime peagi hea rütmi ja kiiruse," rääkis Rump pressiteate vahendusel. "Ööpimeduse saabudes sõitsime tõusvas joones, parandades järjepidevalt positsiooni. Katkestus tuli just, kui olin valmistumas oma teiseks topeltstindiks. Kõik oli veel võimalik. Kellaosuti võis näidata pisut enne 4:00 varahommikul. Kogu meeskond töötas efektiivselt ja ilma väsimusmärkideta. Olime väga pühendunud ja täis võitlustahet. Aga tehnikasport on kord juba selline.’’