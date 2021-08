Sergei Skorovitš: VAR on saalijalgpallile ainult kasuks

Räägime kogunemistel mängijatele sellest, et selline emotsionaalne karussell võib ette tulla. Kordan, praegu me ei tea, millest lähtuda, kuidas VAR-süsteem toimima hakkab. Kas seda hakkavad kasutama ainult kohtunikud või tekib ka treeneritel võimalus, nagu näiteks võrkpallis, taotleda konkreetse vaidlusaluse episoodi läbivaatamist. Kui me saame VARi rakendamise reeglid teada, siis teeme sellega seoses parandused ja korrektuurid, sealhulgas pöörame tähelepanu ka psühholoogilistele aspektidele, et poisid oleksid valmis ka mängu seiskamisteks ja kohtunike otsuste ülevaatamise tagajärgedeks. Kui vaadelda meie koondise mängu play-off’i otsustavates staadiumites, erinevate turniiride poolfinaalides ja finaalides, siis võin oma kümneaastast juhtimiskogemust arvestades väita, et enamikul juhtudest ei ole kohtunikud meie meeskonna kasuks otsuseid teinud. Seda kõike muidugi vaadati hiljem läbi, analüüsiti, määrati karme distsiplinaarkaristusi kohtunike suhtes, kuid kaotasime järk-järgult oma võimalusi, tagantjärele kohtumiste seisu ei muudeta. Näiteks needsamad Euroopa meistrivõistlused – kord jagatakse meile punaseid kaarte ja mängime pidevalt väiksemas koosseisus hispaanlaste vastu, kord ei näe kohtunikud reeglite rikkumisi portugallaste poolt ja nemad ei saa kahte ilmselget eksimust kirja jämedamate reeglite rikkumise eest viigiseisu puhul. Ka meistrivõistlustelt on, mida miinusmärgiga meenutada.

Meile öeldi vaid seda, et VAR tuleb esmakordselt turniirile. Palusime FIFAlt selgitusi – mingeid selgitusi pole, meile öeldakse, et täpsem info tuleb hiljem. Arvestades seda, et oleme jalgpalliorganisatsioon, eeldan, et meil saab kõik olema sarnane suure jalgpalliga ja videote ülevaatamisi hakatakse tegema kohtunike initsiatiivil, kui neil tekib mingeid kahtlusi.

Ehk siis teie toetate VARi üheselt?

Suures jalgpallis on see vaieldav küsimus, ma pole enda jaoks siiani veel otsuseni jõudnud, kas seal on VARi vaja või mitte. Mõningates olukordades annab see kohtunikele võimaluse võtta vastu õigem või õiglasem otsus. Teisest küljest aga on ka selliseid olukordi, kui mäng areneb loogiliselt ja suurepäraselt, lüüakse värav, siis aga tühistatakse miskipärast ära, ehkki mõlemad meeskonnad on toimuvaga päri ja kohtunikele küsimusi pole.

Ent Venemaa koondise jaoks on VARi maailmameistrivõistlustel vaja?

Saalijalgpallis toimub kõik palju kiiremini ja sündmusi on palju rohkem, meil on mäng palju sisukam, kiirem ja pingelisem. Seejuures on saalijalgpalli kohtunike kvalifikatsioon ja nende turniirikogemus võrreldes suure jalgpalliga väiksem ning see on meid, Venemaa koondist, alati väga valusalt riivanud ja oluliselt meie tulemust mõjutanud. Seetõttu on meie spordiala jaoks VAR kindla peale plussiks.

Maailmameistrivõistlused lükati aastaks edasi ja kõik saalijalgpallifännid on rõõmsad, et turniir siiski toimub. Millal Venemaa koondis ettevalmistust alustab?

31. juulil tuleb meeskond kokku Moskvas ja läbib põhjalikud meditsiinilised uuringud. Kutsume välja 25 jalgpallurit, need on need mängijad, keda taotletakse laiendatud nimekirjas maailmameistrivõistlustele. Edasine ettevalmistus on meil jagatud kaheks kokkutulekuks. Esimene toimub meil 4.–16. augustil Nižni Novgorodis, teine 23. augustist 8. septembrini Moskvas ja seejärel lendame kohe turniirile. Treeningkogunemisele planeerime 20 sportlast. Reeglina oli selleks 18 inimest, kuid seoses COVIDiga ja sellega, et meeskondadel lubati suurendada lõplikku taotlust neljateistkümnelt kuueteistkümnele jalgpallurile, suurendasime ka meie kandidaatide nimekirja. Selline ülekindlustamine on seotud ka sellega, et koondis tuleb puhkuselt välja varem kui klubid. Kuna klubid aga veel puhkavad, siis asendamisvajaduse tekkimisel, haigestumiste või traumade korral pole meil lihtsalt kusagilt ettevalmistatud sportlasi võtta. Suvi ei ole päris sama asi, kui meie Superliiga mängud on täies hoos. Lõplikku taotlusse saavad sisse need, kes on terved, kes näitavad ennast parimast küljest ja saavad föderaalse meditsiinibioloogilise ameti käest kõik vajalikud load.

Enne seda, kui Venemaa koondis suundus olümpiamängudele Tokyosse, jagati sportlastele meelespead pressiga ja fännidega suhtlemiseks, kuidas vastata provokatiivsetele küsimustele, milliseid teemasid üleüldse vältida. Kas teid juhendatakse enne suurt turniiri samamoodi?

Tavaliselt korraldatakse meil enne ärasõitu meeskonna suur koosolek ja seal räägitakse kõikidest föderaalse meditsiinibioloogilise ameti juhtkonna ja näiteks dopinguvastase teenistuse esitatavatest põhimõtetest. Varem pole seda olnud – mida ja kuidas peame rääkima avalikkuse ees ning sotsiaalvõrgustikes, milliseid formuleeringuid kasutama. Võimalik, et nüüd meile soovitatakse midagi.

Allikas: CA „PR-tehnika“