Ahelavarii põhjustanud Bottas vabandas konkurentide ees. Norris: see ei muuda midagi

"See oli ilmselt üks mu elu parimaid starte, aga selline väike puude pidurdusalal võib tekitada suuri tagajärgi," rääkis Norris F1 sarja kodulehe vahendusel. "Ilmselgelt Bottas pidurdas end plokki ja sõitis mulle otsa. Sel hetkel olin juba reisija rollis."

"Olukord on jama, aga ma ei saan sinna midagi parata. Tegin väga hea stardi, kuid kahjuks olen mitte enda süü läbi siin teiega (ajakirjanikega) rääkimas," jätkas inglane.

Bottas, kes Norrisega kokkupõrkamise järel libises veel otsa Sergio Perezile (Red Bull) - kes samuti sõidu katkestas - vabandas hiljem konkurentide ees. "Bottas tuli minu juurde ja vabandas," avaldas Norris. "See on küll tore, aga vabandused ei muuda midagi. Sõidu esimene ring käib, ei ole vaja midagi rumalat teha, aga seda nad just tegid."