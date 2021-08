DELFI TOKYOS | „See hõbe on tumedanahalistele ja LGBTQIA+ inimestele!” Kas olümpia esimene protestija kaotab medali?

Aasta enne Tokyo mänge oli karta, et siin läheb suuremaks sõjaks Rahvusvahelise olümpiakomitee (ROK) ja maailmas tasakaalu nõudvate protestimeelsete atleetide vahel. Mullu suvel hakkasid mitmed organisatsioonid a la Black Lives Matter ning hulk sportlasi nõudma õigust olümpiamängudel meelt avaldada. Leiti, et autasustamisel võiks põlvitada või rusikaid taevasse tõsta, protestimaks rassismi ja erineva seksuaalse sättumusega inimeste diskrimineerimise vastu.

Ja tõesti, senimaani leidsid atleedid, et õigem oleks spordile, mitte protestimisele keskenduda. Uus-Meremaa jalgpallinaiskond lubas esimese mängu eel põlved maha panna, kuid see ei pälvinud vähimatki tähelepanu.

Keegi ei saanud Saundersi žestist aru, mistap pidi 25-aastane afroameeriklanna ja lesbide kogukonna liige seda pressikonverentsil selgitama. „Ristatud käed on kui risttee, kus kohtuvad kõik rõhutud,” teatas Saunders, kes on advokaadina kaitsnud rassismi tõttu kannatanud inimesi. Pisut hiljem riputas ta sotsiaalmeediasse pildi võidetud hõbedast ning kirjutas juurde: „Kui oled tumedanahaline, LGBTQIA+ või vaimsete probleemidega, siis see medal on sulle.”