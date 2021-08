BC Kalev/Cramo tõi mängujuhiks Kreeka kõrgliiga kogemusega ameeriklase

“Lewis on suure energiaga mängiv mees, kellel saab olema suurepärane võimalus oma parimat potentsiaali näidata. Tal on selja taga korralikud hooajad Kreekas ja olemas ka Meistrite liiga kogemus. Ta on kiire ja agressiivne mõlemal pool väljakut. Hea platsinägemine annab talle potentsiaali olla kõrge klassiga mängujuht ning kui ta teeb endaga tööd, siis ta võib olla suurepärane mängumees,” analüüsis värsket täiendust Kalev/Cramo abitreener Akselis Vairogs.