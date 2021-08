Pau Gasol: meil on ainulaadne võimalus alistada USA

Hispaania on alates 2004. aasta olümpiast kaotanud USA-le viis kohtumist järjest. Kõigis neis mängudes on osalenud ka 41-aastane Gasol.

"Peame võitlema iga ruutmeetri pärast ja uskuma endasse, mängima targalt, viima eksimuste arvu minimaalseks. See on ainulaadne võimalus neid võita, teha midagi väga erilist, mida me pole kunagi olümpiamängudel saavutanud," ütles Gasol ajalehes Mundo Deportivo.