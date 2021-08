Eesti tennisekohtunik elu teisel olümpial. Väljak jalge all tulitamas, teenindas Kairi Karpa kolme kullamatši

„Oh, emotsioone on nii palju, et neid on raske sõnadesse panna,” ohkas Kairi Karpa pärast viimast, üheksandat tööpäeva rampväsinuna hotellituppa jõudes. Need olid tema teised olümpiamängud. Joonekohtunikuna on ta ametis olnud ka viiel Wimbledonil ja French Openil ning ühel Australian ja US Openil – kokku 12 suure slämmi turniiril.

Trehvasime temaga juba enne olümpiat Tallinnast välja lennates, kuid rahvusvahelise tenniseliidu (ITF) reeglite järgi ei tohi ta intervjuusid anda enne turniiri lõppu ega isegi avalikult mainida, et võistlustel töötab, sest muidu on hõlptulu peal väljas olevad spordiennustajad tal sotsiaalmeedias kallal nagu hagijad.