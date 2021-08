Valus prohmakas: finišisirgel hoo maha võtnud Jamaica sprinditäht mängis edasipääsu maha

Eesti aja järgi esmaspäeva varahommikul toimunud 200 m eeljooksus oli jamaicalannal vaja tulla oma jooksus kolme parema sekka, et koht poolfinaalis kindlustada. Jacksonil tunduski viiendas eeljooksus liidri, Bahama sportlase Anthonique Strachani järel olevat kõik kontrolli all, kuid ta otsustas finišisirgel hoo liiga järsult maha võtta ning sörkis lõpuks üle joone. Sellega aja jõudsid aga portugallane Lorene Dorcas Bazolo ja itaallanna Dalia Kaddari temast mööduda. Kusjuures kogu jooksu vältel tundus Jackson veidi tempot tagasi hoidvat.

"Shericka vaatas stardinimekirja läbi ja mõtles, et saab siit lihtsasti läbi," kritiseeris karjääri jooksul 100 m tõkkejooksus kahekordseks maailmameistriks tulnud Colin Jackson (54) Daily Maili vahendusel. "Üks asi, mida ei tohi teha, on aeglustamine. Algusest lõpuni tuleb joosta. Ta tegi väga valusa vea. Nüüd jäävad fännid ilma ühest imelisest jooksust, sest ta on maailma üks kiiremaid 200 m sprintereid."