Elfyn Evans punktikatsest: midagi on vaja muuta, olukord on veidi ebaõiglane

Teatavasti teenib Power Stage'i võitja MM-rallil viis punkti, teine koht neli, kolmas sõitja kolm silma jne. MM-etappidel näeb aga tihti, kuidas pühapäeval osad rallisõitjad - kes on juba suurest mängust välja langenud - kulgevad hommikused katsed läbi, et punktikatseks rehve hoida. Samal ajal on aga sõitjaid, kes peavad mõne koha peale tulist heitlust ning peavad seetõttu päeva viimasele katsele minema hoopis kulunumate rehvidega.

"Sul on olnud raske võistlusnädalavahetus, mille järel hoiad näiteks kuuendat kohta. Samal ajal tuleb sõitja, kes juba neljapäeval langes konkurentsist ja on seejärel rehve säästnud ning võidab katse ära ja teenib viis punkti," arutles Evans DirtFishi vahendusel. "Üks sõidab kogu ralli läbi ja saab kaheksa punkti, teine teeb ühe kiiruskatse ja võtab umbes viis silma. See tundub ebaproportsionaalne."

"Rallidel antakse meile piiratud hulgal pehme seguga rehve. Kui keegi saab neid sõidu ajal säästa, siis see võib (punktikatsel) suure vahe teha," lisas waleslane. "Oleme näinud, kuidas mõni varasemalt katkestanud sõitja tuleb pühapäeval punktikatse starti uhiuute rehvidega. Minul on samal ajal kaks kulunud ja kaks normaalses seisus rehvi. Sellisel juhul pole mingit võimalust punktidele konkureerida."

"See tundub kohati veidi ebaõiglane," jätkas Evans, kes tegi seejärel korraldajatele ettepaneku. "Kui viimase katse eest jagatakse viis punkti, oleks ehk parim plaan anda kõigile katse eel neli värsket rehvi."

Rahvusvahelise autoliidu (FIA) rallidirektor Yves Matton tõdes, et mingit muutust on vaja. "Pole hea näha pühapäeva hommikul sõitjaid, kes kruiisivad katsed läbi," rääkis Matton. "Mul pole sellele praegu head lahendust. Neli uut rehvi punktikatseks võib olla lahendus, aga see ei käi kokku meie trendiga vähendada kulutusi. Me püüame rehvide hulka tegelikult vähendada. On aga selge, et peame pühapäeva osas leidma midagi, mis teeks spordiala huvitavamaks."

Autoralli MM-sarja hooaeg jätkub 13. - 15. augustini toimuva Belgia ralliga.