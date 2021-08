Eesti ringrajasõitjad tõid Soomest hulga isiklikke rekordeid ja pidasid põnevaid duelle

Supersport 300 klassis suutis Hugo-Brent Freimann (Yamaha, Vihur Motosport) terve esimese võistlussõidu end soomlase Rasmus Nurmi tuules hoida ja lõpetaski teisena, jäädes 8,922 sekundi kaugusele. Teises sõidus püsis ta tihedalt neliku Nurmi, Arttu Matikainen, Juho Kantola järel, kuid neist mööda sõita ei suutnud. Muuhulgas sõitis Freimann nädalavahetusel välja oma isikliku parima aja sellel rajal 1.24,489. 12-aastane Freimann on soomlaste reeglite järgi liiga noor, et nende arvestuses selles klassis võistelda, kuid Eestis on tal see lubatud.