ROKi ja IAAFi (Rahvusvaheline Kergejõustikuliit) kehtivate reeglite kohaselt, mis võeti kasutusele 2011. aastal, võtab sportlaste kõrge testosteroonitase automaatselt lootused osaleda kõige mainekamatel võistlustel nagu maailmameistrivõistlused või olümpiamängud. Selle tõttu ei saa ka näiteks tänavu Tokyos osaleda naiste jooksualadel mitu Aafrika imelast. Androgeenide rühma kuuluva steroidhormooni testosterooni kõrge sisaldus sportlase veres tekitab dopingukahtlusi. Siiski on mõned naissportlased, kellel hormonaalsete häirete tõttu on iseloomulik kõrge testosteroonitase. Need ainulaadsed naissportlased ei võta dopingut, kuid praegused reeglid sunnivad neid professionaalsest spordikarjäärist loobuma.