DELFI TOKYOS | Teist olümpiat finaali jõudnud Rasmus Mägi: pidevalt midagi toimus, üks niitis teise peaaegu maha, meie panime käed kokku...

Umbes 150 meetrit enne lõppu oli Mägi liidritega ühel joonel. Arvestades tema tugevat lõppu, andis see lootust, et eesmärk saab täidetud. „Alguses on vaja pundis sees olla, et kontakt esimestega ära ei kaoks ja lõpus ei peaks paanilist lõpuspurti tegema," rääkis ta. „Kui olla ise algusest peale domineeriv, on lõpp lihtsam. Lõpus tähelepanu hajus ja kaks viimast tõket ei tulnud nii hästi, aga usun, et minusse jäi midagi sisse ka enesetunde poolest."