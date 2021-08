Eestlasi olümpial aitav USA vabatahtlik: olen õppinud, et te olete üks väga vabalt võttev seltskond!

Vabatahtlikud on olümpia eesliinitöötajad, kes määravad suuresti selle, milline mulje jääb külalistele spordipeo võõrustajariigist. Nad on olümpia esindusnäod, kellega sportlased ja ajakirjanikud kokku puutuvad kõige rohkem. Tihtipeale on nad tulihingelised olümpiafännid või lihtsalt inimesed, kel käes palju vaba aega ja suur soov saada natukenegi osa koju kätte toodud suurüritusest.

Olümpia vabatahtlikuks kandideeris kokku esialgu ligi 110 000 inimest, ametlikel andmetel jäi neid alles umbes 80 000. Osa vabatahtlikke loobus pandeemia ja selle tõttu, et Jaapanis muutus avalik arvamus olümpiamängude vastaseks. Välismaalasi eriti riiki ei lubatud. Selle tõttu on nüüd enamik vabatahtlikke jaapanlased või Jaapanis elavad välismaalased.

Eesti Päevaleht vestles Eesti olümpiakomiteed abistama määratud ameeriklanna Roberta ja peapressikeskuses töötava jaapanlanna Miega, et uurida, miks nad end vabatahtlikena kirja panid ja mil moel nad kaasa aitavad suure spordipeo toimumisele.