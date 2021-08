Tokyos medalita jäänud Novak Djokovic: olen vaimselt ja füüsiliselt väsinud

"Mul on kahju, et ma ei suutnud Serbiale medalit võita. Kaotasin mõlemad võimalused," vahendas Marca serblase sõnu. "Minu tase kukkus, sest olen füüsiliselt ja vaimselt väsinud, kuid ma ei kahetse siia tulekut."

"Usun, et kõik juhtub põhjusega. Olengi varemgi suurtel võistlustel valusaid kaotusi saanud. Kõik need kaotused on mind tugevamaks teinud," jätkas Djokovic, kes lisas, et loodab 2024. aasta Pariisi olümpial taas kohal olla.